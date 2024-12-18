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لبنان

الخطيب: تأكيد على دعم الدولة القوية في ظل تصاعد أزمة النازحين

Lebanon 24
18-12-2024 | 07:14
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نوه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، بقرار مجلس الوزراء بتكليف لجنة الطوارئ الحكومية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة الاستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية والمناطق الحدودية نتيجة الأحداث الأخيرة. كما شدد الخطيب على أن الأمور المتعلقة بشؤون النازحين السوريين ستظل تحت متابعة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
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وأشار الخطيب إلى اهتمامه الكبير بهذا الملف، حيث أجرى عدة اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين من أجل متابعة هذا الموضوع، في وقتٍ تجاوز فيه عدد النازحين الجدد، اللبنانيين والسوريين، المائة ألف.

في اللقاء الذي جمعه اليوم مع رئيس "أكاديمية الإنسان" الدكتور ناجي خوري، تم التطرق إلى ظروف تأسيس الأكاديمية والمراحل التي مرت بها. كما جرى تداول الشؤون الراهنة، حيث أكد الخطيب تمسك الطائفة الشيعية بمشروع الدولة القوية العادلة والجيش الوطني القوي الذي يدافع عن حدود الوطن، مشيراً إلى أهمية أن يعيش اللبنانيون بسلام واطمئنان تحت حماية الجيش.

وفي هذا السياق، أضاف الخطيب: "لو كانت دولة قوية حاضرة منذ البداية، لما كانت هناك حاجة للمقاومة والشهداء والتكاليف المادية الباهظة." وانتقد أولئك الذين يتقاعسون عن بناء الدولة المطلوبة ويستبدلونها بمزارع شخصية على حساب دماء اللبنانيين وعيشهم الكريم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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