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لبنان

كلاس مهنّئا سفير قطر بعيد بلاده الوطني: نتمنى أن تبقى قطر الركن لأشقائها العرب

Lebanon 24
18-12-2024 | 07:16
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هنأ وزير الشباب والرياضة جورج كلاس سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني لمناسبة العيد الوطني القطري. وجاء في رسالة التهنئة: "يسرّني ويُشرّفني أن أتوجه إلى سعادتكم، ومن خلالكم إلى دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً لمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر التي تقف إلى جانب لبنان ولا تزال تدعم الشعب اللبناني في السرّاء والضرّاء".
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أضاف:" تمنياتنا القلبية أن تبقى دولة قطر الركن والحضن لأشقائها العرب، وأن تبقى الرائدة والسباقة في كل مجال وأن نحتفل معها دوماً بالإنجازات والنجاحات وبناء الجسور بين الدول والشعوب".

 
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