البستاني بعد لقاء جعجع: لرئيس إصلاحي قادر على بناء الدولة

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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مقر الحزب في معراب، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج. تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الملف الرئاسي والوضع السياسي في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى المستجدات في لجنة الاقتصاد.وقال البستاني عقب اللقاء: "كان الاجتماع مثمرًا، حيث تطرقنا إلى التطورات السياسية والإقليمية، خاصة بعد ما شهدناه من تغيرات دراماتيكية في المنطقة. أكدت على ضرورة تحصين الساحة الداخلية، سواء على المستوى المسيحي أو الوطني، والعمل على جمع اللبنانيين لبناء دولة تحمي جميع أبنائها".وشدد البستاني على ضرورة انتخاب رئيس إصلاحي قادر على العمل مع الحكومة ومجلس النواب لنهضة البلاد، مؤكدًا أن "الدولة لن تستقيم إلا بتعيين هذا الرئيس، الذي سيكون محركًا أساسيًا لعملية الإصلاح". وأضاف أن تحقيق هذا الهدف سيؤدي إلى تأسيس "خلية عمل فاعلة" في السلطتين التنفيذية والتشريعية لبناء دولة قوية.كما أشار البستاني إلى وجود مشاريع قوانين إصلاحية قيد الدرس في لجنة المال والموازنة، مشيرًا إلى أهمية إقرار قوانين مثل قانون المنافسة وحماية المستهلك. وأضاف: "إذا تمكنا من إنجاز هذه الإصلاحات، ستكون لدينا الفرصة لبناء دولة حقيقية".وفيما يتعلق بترشحه لرئاسة الجمهورية، أكد البستاني أنه ليس مرشحًا بالمعنى التقليدي، بل هو "مزكى" لهذا المنصب من قبل النواب، وأعرب عن استعداده لبذل قصارى جهده إذا تهيأت الظروف.وردا على سؤال حول تأثير تعدد المرشحين على تشتت الأصوات في المجلس، قال البستاني إن هذا الموضوع لم يُطرح خلال اللقاء مع جعجع، ولم يتم التطرق إلى الأسماء.