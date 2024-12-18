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لبنان

الدفاع المدني اخمد حريقا عند شاطئ منطقة الجمل في صور

Lebanon 24
18-12-2024 | 07:37
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 عمل فريق من الدفاع المدني اللبناني - فرع صور على اخماد حريق شب عند شاطئ منطقة الجمل في صور.
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