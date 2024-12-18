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لبنان

وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
18-12-2024 | 07:38
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صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي: "تواصل الوزارة متابعة حوالى تسعين ألف نازح وصلوا إلى منطقة بعلبك الهرمل بعد الأحداث السورية الأخيرة من بينهم ثلاثون ألف سوري يقيمون في معظمهم في مراكز إيواء غير رسمية والبقية من اللبنانيين يقيمون في منازل وبناء على توجيهات وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض سلمت الوزارة 21 مركز رعاية صحية أولية في المنطقة 52500 علبة دواء ولقاحات كما تمت زيادة عدد العيادات النقالة إلى 14 فريق مرتبط بمراكز الرعاية الأولية العاملة في المنطقة ليقوم أفرادها بزيارات لمراكز الإيواء غير الرسمية وللأماكن الأخرى التي ينتشر فيها اللبنانيون.
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وحتى اليوم تم تسليم التالي:

-  52500 علبة دواء من 73 صنفًا تتوزع على أدوية أمراض مزمنة والتهابات وتخفيض الحرارة للكبار والصغار وأدوية لمكافحة الجرب.

- عدد من علب حليب أطفال.

- لقاحات ضد شلل الأطفال وبدأت بالفعل حملة التلقيح.

- 6200 لقاح ضد الإنفلونزا وبدأت الحملة لتلقيح المسنين.

وسوف تواصل الوزارة تسليم المزيد من الأدوية وعلب الحليب واللقاحات لضمان تقديم ما أمكن من مساعدة صحية وإنسانية".
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