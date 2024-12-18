Advertisement

لبنان

بري استقبل وفوداً سياسية وتناول الاستحقاق الرئاسي في لقاءات متعددة

Lebanon 24
18-12-2024 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1294440-638701299824759563.png
Doc-P-1294440-638701299824759563.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية والنائب السابق إلياس المر، في حضور النائب ميشال المر، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.
Advertisement
 
واستقبل بري النائب الياس حنكش في حضورالأمين العام لحزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر، وبحث معه في المستجدات السياسية لاسيما الإستحقاق الرئاسي وشؤونا تشريعية.
 
بعد اللقاء، قال حنكش:" إلتقينا دولة الرئيس نبيه بري ونقلنا له رسالة من رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل والحاجة في هذه المرحلة التي نمر بها ونسير فيها بين النقاط بأن نذهب بنفس الوقت الى جلسة نهائية في 9 كانون الثاني لإنتخاب رئيس للجمهورية مهما صار".
 
وأضاف :"المطلوب بأن نخرج من هذه الجلسة، ويكون لدينا رئيس للجمهورية على مستوى التحديات التي نمر بها ويكون أيضا لديه برنامج لجمع اللبنانيين ما بعد هذه الإنتخابات من خلال برنامج يبدأ بمؤتمر مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين وورشات على كافة المستويات لكي نستطيع من خلال التحدي الذي نواجهه بأن يكون لدينا فرصة أساسية ونهائية لبناء بلد على أسس جديدة وواعدة لمستقبل أفضل لهذا البلد، ولا نعود الى إستعمال نفس الوسائل والأساليب والذهنية التي أوصلت البلد الى المرحلة التي نحن فيها".
 
وختم حنكش:" على أمل أنه في الأيام المتبقية ومن خلال الإجتماعات والقنوات المفتوحة مع كل الأفرقاء، نستطيع التوصل الى أكبر عدد ممكن حول إسم رئيس عتيد يمكن إنتخابه في هذه الجلسة".
وبحث بري المستجدات السياسية مع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2024-12-18
09:50 | 2024-12-18
11:00 | 2024-12-18
10:54 | 2024-12-18
10:42 | 2024-12-18
10:36 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24