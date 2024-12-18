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لبنان

وئام وهاب: الوضع في دمشق ليس على ما يرام

Lebanon 24
18-12-2024 | 08:00
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربيّ" وئام وهاب عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
 
"راحت السكرة وأتت الفكرة. الوضع في دمشق ليس على ما يرام".
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