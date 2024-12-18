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لبنان

ميقاتي وصل الى تركيا في "زيارة دولة"

Lebanon 24
18-12-2024 | 08:14
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تركيا بعد ظهر  اليوم في "زيارة دولة" يجتمع خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
ويضم الوفد اللبناني الى الزيارة وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، سفير لبنان في تركيا غسان المعلّم، وممثل قيادة الجيش العميد يوسف حداد.
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وقد وصل الرئيس ميقاتي الى مطار ايسينبوا في انقرة وانتقل من هناك الى القصر الرئاسي حيث سيكون في استقباله الرئيس اردوغان وتقام له مراسم الاستقبال الرسمية.
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