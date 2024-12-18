Advertisement

لبنان

مناشدة من طلاب الجامعة اللبنانية في القرى الحدودية

Lebanon 24
18-12-2024 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1294468-638701333547592278.png
Doc-P-1294468-638701333547592278.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 ناشد طلاب الجامعة اللبنانية في القرى الحدودية إدارة الجامعة اللبنانية "التعاطف مع واقعهم الصعب جراء الحرب التي أرخت في ظلها المدمر والدامي على المنطقة الحدودية بخاصة ولبنان بعامة ، واعفاءهم من دفع رسم التسجيل نظراً لقدراتهم المادية المحدودة وذلك من قبيل تقديم الدعم لهم للإستمرار بتحصيل علومهم الجامعية". 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2024-12-18
14:49 | 2024-12-18
14:42 | 2024-12-18
14:38 | 2024-12-18
14:35 | 2024-12-18
14:24 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24