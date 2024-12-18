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لبنان

رسالة من الجميّل الى بري... حنكش من عين التينة: للخروج من جلسة 9 كانون الثاني برئيس

Lebanon 24
18-12-2024 | 08:41
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زار النائب الياس حنكش وأمين عام حزب الكتائب سيرج داغر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
وبعد اللقاء، قال حنكش:" إلتقينا الرئيس نبيه بري ونقلنا له رسالة من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والحاجة في هذه المرحلة التي نمر بها ونسير فيها بين النقاط بأن نذهب بنفس الوقت الى جلسة نهائية في 9 كانون الثاني لإنتخاب رئيس للجمهورية مهما حصل".
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وأكد ضرورة الخروج من جلسة الانتخاب برئيس على مستوى التحديات التي يمر بها البلد، لديه برنامج يبدأ بمؤتمر مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين ليكون فرصة من أجل بناء بلد على أسس جديدة وواعدة لمستقبل أفضل، وألا يتم إستخدم الاساليب والذهنية نفسها التي أوصلت البلد الى هنا.
وأمل حنكش أن تتوصل الاجتماعات المستمرة والقنوات المفتوحة مع كل الافرقاء إلى الاتفاق على أكبر عدد ممكن من الاصوات حول إسم الرئيس العتيد ليتم انتخابه في الجلسة المقبلة.
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