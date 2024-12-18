باسيل: لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

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التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مقر "التيار" في ميرنا الشالوحي، السفيرة النروجية في لبنان هيلدا هارالدستاد، بحضور نائبه للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك ومسؤول العلاقات الديبلوماسية بشير حداد. وكان بحث في مجمل التطورات الإقليمية واللبنانية.وشدد باسيل على "عودة النازحين السوريين إلى بلادهم مع انتفاء أسباب النزوح، وعلى تحويل المساعدات التي يتلقونها إلى الداخل السوري".