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لبنان

مسعد زار قائد الجيش

Lebanon 24
18-12-2024 | 09:29
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 زار النائب شربل مسعد ، قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة . وتم البحث، وفق مكتب سعد، "في الأحداث الأمنية الأخيرة و التغيرات في المنطقة و انعكاسها على الساحة اللبنانية وكيفية الحفاظ على الوحدة الوطنية".
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و أشاد مسعد بدور الجيش الجامع في هذه المرحلة الصعبة.
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