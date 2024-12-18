مسعد زار قائد الجيش

Advertisement

زار النائب شربل مسعد ، قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة . وتم البحث، وفق مكتب سعد، "في الأحداث الأمنية الأخيرة و التغيرات في المنطقة و انعكاسها على الساحة اللبنانية وكيفية الحفاظ على الوحدة الوطنية".و أشاد مسعد بدور الجيش الجامع في هذه المرحلة الصعبة.