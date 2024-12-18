مشروعان حيويان في المنية ينطلقان نحو التنفيذ

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بارك النائب أحمد الخير لأبناء المنية الإدارية "قرار مجلس الوزراء، أمس، بتاريخ 17 كانون الأول 2024،الذي يضع مشروع مرفأ صيادي السمك ومشروع جر المياه من عيون السمك الى المنية، على سكة التنفيذ، ويزيل كل المعوقات المتمثلة برفض المتعهدين البدء بالتنفيذ قبل تحويل المبلغ المرصود لهذين المشروعين من الليرة الى الدولار الأميركي".وأوضح في بيان أن "تنفيذ مشروع مرفأ صيادي السمك الحيوي والاستراتيجي يشكل نقلة نوعية على مستوى ايجاد قطاع انتاجي جديد في المنطقة، وخلق مئات فرص العمل بشكل مباشر، كما أن مشروع جر المياه من عيون السمك سيرفع الحرمان المائي عن منطقتين اساسيتين في المنية هما الحكر وحي حمدون، وسيزيد القدرة على ضخ المياه لدى مصلحة مياه المنية مما سيساهم في تحسين التغذية، وسيشكل تحولا في غاية الاهمية لابناء المنية على المستويين الخدماتي والانمائي".وختم الخير بالقول :"ألف مبروك لأهلنا في المنية، وكل الشكر والتقدير لدولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يولي كل الاهتمام بالمشاريع الإنمائية في الشمال، ويقف معنا من أجل تحصيل حقوق المنية والعمل على تنميتها". (الوكالة الوطنية للإعلام)