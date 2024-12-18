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لبنان

عن تحويل المساعدة الشهريّة للأسر المستفيدة من برنامج "أمان".. بيان من وزارة الشؤون

Lebanon 24
18-12-2024 | 10:54
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اعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة في بيان، انه "سيتم تحويل المساعدة الشهريّة للأسر المستفيدة من برنامج "أمان" إبتداءً من 23 كانون الأول 2024، على أن تستمر عمليّة التحويل لغاية 28 كانون الأول 2024".
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يُذكر أن "برنامج أمان" هو الإسم الذي تمّ إختياره لبرنامج المساعدات الماليّة المخصّص للأسر اللبنانية الأكثر فقراً بعد دمج المستفيدين من "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" (بطاقة الشؤون) و"برنامج أمان".
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