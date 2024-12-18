أردوغان هنأ ميقاتي على "الوقفة القيادية": سنبقى إلى جانب لبنان

هنأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "على هذه الوقفة القيادية المتينة "، مؤكدا" انه لا يمكن أن نفصل أمن لبنان عن امن واستقرار المنطقة".وشدد على " ان تركيا ستبقى الى جانب لبنان ضد اعتداءات اسرائيل".

وأكد ضرورة "التزام اسرائيل بوقف إطلاق النار والضغط عليها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل الالتزام بوعودها، ونحن سنراقب هذا الأمر عن كثب".

وشدد على أن "من أولوياتنا تحقيق الإستقرار في سوريا وعودتها إلى الحالة الطبيعية في المرحلة المقبلة وتشكيل ادارة دائمة ومستمرة وهذا الأمر مهم للسوريين وللمنطقة".

وقال: "لبنان وتركيا سوف يكونان إلى جانب سوريا من أجل نهضتها في المرحلة المقبلة وسوف نعمل كما عملنا في السابق بحق الجيرة وسنستمر بدعم استقرار سوريا وعلى المجتمع الدولي القيام بذلك أيضاً لضمان استقرار وأمن المنطقة".

أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فتوجه الى الرئيس اردوغان بالقول: إن محبتكم الشخصية للبنان وعلاقاتنا الشخصية الوطيدة ستفتح الكثير من الابواب للتعاون والمساعدة".

وشدد على أنَّ "العدوان الاسرائيلي على لبنان متواصل عسكريا بشكل مباشر من خلال الخروقات اليومية لورقة الالتزامات الخاصة بوقف اطلاق النار".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقدا اجتماعا ثنائيا بعد ظهر اليوم في القصر الرئاسي في انقرة.





مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في أنقرة

https://t.co/UHYTGCaktY — TRT عربي (@TRTArabi) December 18, 2024 Advertisement



محادثات موسّعة



وبعد الاجتماع عقدت محادثات لبنانية- تركية موسعة تناولت ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وشارك فيها عن الجانب اللبناني وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، سفير لبنان في تركيا غسان المعلّم، وممثل قيادة الجيش العميد يوسف حداد.

وعن الجانب التركي شارك وزير السياحة محمد نوري ارسوي، وزير الطاقة البارسلان بيرقدار، وزير الزراعة ابراهيم يوماكلي، وزير الدفاع بشار غولير،وزير البيئة مراد قرم،وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر اورال اوغلو ، السفير التركي في بيروت مراد لوتيم ومحافظ انقرة واصب شاهين.





لقاء صحافي مشترك

وتحدث الرئيس التركي فقال: "لبنان وفلسطين أكملا هذا العام بالتهديدات والاعتداءات الاسرائيلية. ولأن وقف اطلاق النار فإننا نرى أن أكثر من مليون قد تشردوا جراء الاعتداءات وسقط اكثر من أربعة آلاف ضحية الاعتداءات الاسرائيلية ونحن نترحم على الضحايا ونعزي لبنان وعوائل الضحايا. هذا الهجوم الاسرائيلي ضد لبنان ليس جديداً وهو تعرض في السنوات الماضية لاعتداءات مماثلة، ولا يمكن أن نفصل أمن لبنان عن امن واستقرار المنطقة، كما لا يمكن أن نرى الأمن والاستقرار في المنطقة من دون سلام دائم ووقف إطلاق النار في غزة".

وتابع: "أي دولة تؤمن انه بزيادة القتل تستطيع تحقيق امنها فهي تقع في خطأ فادح. اسرائيل لا تريد ان تفهم هذه الحقيقة. تركيا ستبقى الى جانب لبنان ضد اعتداءات اسرائيل من خلال تقديم المساعدات الانسانية".

أضاف: "نهنئ دولة الرئيس ميقاتي على هذه الوقفة القيادية المتينة أيضاً. إننا نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار والتزام اسرائيل بهذه الاتفاقية ومن الضروري الضغط على إسرائيل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل الالتزام بوعودها ونحن سنراقب هذا الأمر عن كثب".

وقال: "هناك اتفاقيات عديدة للتعاون بين البلدين ونحن في خلال هذا اللقاء قمنا ببحث ما يمكن اتخاذ خطوات أكثر لزيادة التعاون وتعميق العلاقات التركية اللبنانية. سنقف أمام أي محاولات تصبو إلى زعزعة الإستقرار في لبنان وسنستمر في متابعة الأوضاع عن قرب".

أكمل: "بحثنا التطورات في سوريا ونؤكد انه تم البدء بمرحلة جديدة ونتفق على ضرورة استقرار سوريا وهذا الأمر يعني استقرار المنطقة. لقد عانينا خلال 13 سنة من حالة عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة عانت من هذا الأمر وتركيا فتحت ابوابها واحتضنت السوريين واستضافتهم وكذلك لبنان".

وتابع: "نحنُ نؤكد أنه من أولوياتنا تحقيق الإستقرار في سوريا وعودتها إلى الحالة الطبيعية في المرحلة المقبلة وتشكيل ادارة دائمة ومستمرة وهذا الأمر مهم للسوريين وللمنطقة".

أضاف: "نحن نؤكد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ولن نسمح بأن يتم تقسيم الأراضي السورية وقد أكدنا ذلك مرارا وتكرارا أمام العالم ولن نسمح لتنظيمات انفصالية بأن تجد مكاناً لها في سوريا. تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوري وهي ستستمر بوقفتها الداعمة لهم. رسالتي الى السوريين هي أنه عليكم أن تعملوا جاهدين بالوحدة والاتفاق بين بعضكم البعض فالمرحلة هذه مهمة".

وقال: "لبنان وتركيا سوف يكونان إلى جانب سوريا من أجل نهضتها في المرحلة المقبلة وسوف نعمل كما عملنا في السابق بحق الجيرة وسنستمر بدعم استقرار سوريا وعلى المجتمع الدولي القيام بذلك أيضاً لضمان استقرار وأمن المنطقة".

وختم: "أشكر أخي العزيز الرئيس ميقاتي على زيارته المشرفة لنا في أنقرة وأتمنى أن يكون هذا اللقاء مثمراً كما أحيي الشعب اللبناني".

كلمة الرئيس ميقاتي



وقال الرئيس ميقاتي:عند كل محطة مفصلية يمر بها لبنان، تكونون السند والعضد على المستويات كافة. ونحن نقدر لفخامتكم روح الاخوة التي نلمسها لديكم تجاه وطننا وشعبنا، ونعتز بالعلاقات الوطيدة بين بلدينا وشعبينا، وبتشجيعكم الشخصي على تطوير آفاق هذا التعاون في المجالات كافة.

في اجتماعنا بفخامتكم اليوم بحضور السادة الوزراء من البلدين، وهو ليس الاجتماع الاول من نوعه، لمسنا احاطتكم الواسعة ومتابعتكم الدؤوبة والتفصيلية لكل ما من شأنه ان يدعم لبنان، خاصة التضامن الانساني والسياسي مع لبنان خلال تعرضه للعدوان الاسرائيلي في الاشهر الاخيرة. وهذا الاهتمام ليس غريبا عليكم وانتم الدين تتابعون بدقة وتفصيل كل ما يتعلق بوضع لبنان وتطوره.

اضاف: لقد عانى وطننا ولا يزال يعاني الكثير جراء العدوان الاسرائيلي عليه والذي ترك منذ اشهر تداعيات بشرية واقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية، لم تعد خافية على احد. وهذا العدوان متواصل عسكريا بشكل مباشر من خلال الخروقات اليومية لورقة الالتزامات الخاصة بوقف اطلاق النار.

مما لا شك فيه ان دعمكم اساسي لوقف العدوان في هذا المجال وانتم تملكون شبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية، ما قد يعجّل في وقف العدوان نهائيا والانصراف الى ترميم المجتمعات المتضررة جراء العدوان.



وقال: لقد بتنا اليوم ايضا نعوّل على الدور الذي تتمتعون به والحضور الفاعل لتركيا في المنطقة والعالم خاصة في ما يحفل به محيطنا الجغرافي من تغييرات سياسية جذرية خاصة في سوريا التي تشهد احتلالا اسرائيليا لجزء من ارضها ويجب الضغط بقوة لانهائه فورا.

كما نتمنى للشعب السوري الشقيق الحرية والاستقرار ونؤكد على وحدة سوريا وشعبها وسيادتها الكاملة على اراضيها.كما أوكد في هذا المجال على علاقاتنا وعملنا المشترك لاجل افضل العلاقات بين لبنان وسوريا على قاعدة الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وقال : فخامة الرئيس إن محبتكم الشخصية للبنان وعلاقاتنا الشخصية الوطيدة ستفتح الكثير من الابواب للتعاون والمساعدة، كما أن المشاعر التي عبرت عنها تجاه لبنان واللبنانيين في الاجتماع الموسع هي جزء بسيط مما قلته لي في اجتماعنا الثنائي.

في الختام اقول: لبنان مرّ بازمة تكاد تكون الاسوأ في العالم على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ولكن الاتكال دائما على الله ودعم اصدقاء لبنان،وأنتم في الطليعة.شكرا لكم وعاشت الصداقة اللبنانية- التركية.