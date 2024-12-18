اسم العماد عون "متقدم"

رشحت عن أجواء لقاء المعارضة في بكفيا معلومات تفيد أن أسم قائد الجيش العماد جوزاف عون متقدم على غيره من المرشحين، وإن لم تعلن اليوم تسميته في شكل واضح، لكنه يبقى متقدما في السباق الرئاسي لدى قوى المعارضة.

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