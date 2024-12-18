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لبنان

اسم العماد عون "متقدم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2024 | 12:34
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رشحت عن أجواء لقاء المعارضة في بكفيا معلومات تفيد أن أسم قائد الجيش العماد جوزاف عون متقدم على غيره من المرشحين، وإن لم تعلن اليوم تسميته في شكل واضح، لكنه يبقى متقدما في السباق الرئاسي لدى قوى المعارضة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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