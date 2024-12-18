"اللقاء الديمقراطي" يعلن ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية

عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعها بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، راجي السعد وبلال عبدالله، وأمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وناقشت فيه الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الإقليمية.

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وأكدت الكتلة في بيان "ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني الماضي وتطبيق القرار الدولي 1701 وسائر القرارات الدولية واتفاق الطائف، خصوصا في ما يتعلق باتفاقية الهدنة".



واستنكرت "استمرار الخروق الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار"، داعية "اللجنة المشرفة على تطبيقه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اسرائيل لانتهاكاتها"، مؤكدة "ضرورة وضع الخطط اللازمة للمباشرة في إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع".

وذكرت بـ"مؤتمر باريس الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون وكان أقر مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان وللجيش اللبناني، نظرا إلى أهمية دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية"، مؤكدة "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني المقبل"، معلنة "تأييدها انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية".