Advertisement

لبنان

مشروع جديد بـ7 مليون يورو في لبنان.. هذه تفاصيله!

Lebanon 24
18-12-2024 | 12:50
A-
A+
Doc-P-1294597-638701484764520262.jpg
Doc-P-1294597-638701484764520262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقعت وكالة التنمية الفرنسية ممثلة بآن إيزامبرت ومعهد CIHEAM Montpellier ممثلا بتييري دوبوبل، برعاية وزير الزراعة عباس الحاج حسن وحضوره، اتفاقية لتمويل مشروع ARADINA الجديد للتنمية الزراعية في لبنان، في إطار مشروع SUPMED الممول من الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية (FFEM) بهبة تبلغ 7 ملايين يورو.
Advertisement

ولفت المكتب الإعلامي لوزير الزراعة إلى أن "الاتفاقية تم توقيعها في القاهرة خلال الندوة الخاصة بالترويج للزراعة البيئية.

ولفت إلى أن "المشروع يهدف إلى دعم نحو 2500 مزارع في لبنان للانتقال إلى الزراعة البيئية، إضافة إلى دعم أكثر من 150 تعاونية وتاجر خاص لتحسين منتجاتهم في القطاعات الزراعية المحلية. كما يسعى المشروع إلى توعية الشعب اللبناني، وخصوصا الشباب، على أهمية الزراعة البيئية ومساندة السياسات العامة التي تسهم في هذه الانتقالة".

وأشار إلى أن "معهد CIHEAM Montpellier سيتعاون، مع منظمة حراك ضد الجوع وفير تريد لبنان من أجل تنفيذ هذا المشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة، تحت إشراف وزارة الزراعة اللبنانية".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-12-18
16:40 | 2024-12-18
16:27 | 2024-12-18
16:21 | 2024-12-18
15:30 | 2024-12-18
15:15 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24