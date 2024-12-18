مشروع جديد بـ7 مليون يورو في لبنان.. هذه تفاصيله!

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ولفت المكتب الإعلامي لوزير الزراعة إلى أن "الاتفاقية تم توقيعها في القاهرة خلال الندوة الخاصة بالترويج للزراعة البيئية.ولفت إلى أن "المشروع يهدف إلى دعم نحو 2500 مزارع في لبنان للانتقال إلى الزراعة البيئية، إضافة إلى دعم أكثر من 150 تعاونية وتاجر خاص لتحسين منتجاتهم في القطاعات الزراعية المحلية. كما يسعى المشروع إلى توعية الشعب اللبناني، وخصوصا الشباب، على أهمية الزراعة البيئية ومساندة السياسات العامة التي تسهم في هذه الانتقالة".وأشار إلى أن "معهد CIHEAM Montpellier سيتعاون، مع منظمة حراك ضد الجوع وفير تريد لبنان من أجل تنفيذ هذا المشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة، تحت إشراف وزارة الزراعة اللبنانية".