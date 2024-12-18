جمعية الأرض: التدمير والتشويه مستمران في هذه المنطقة الحساسة بيئياً

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أضافت في بيانها، أن "آخر المخالفات التي رصدتها "جمعيّة الأرض"، حفرة كبيرة على جانب الطريق المؤدّية إلى بسكنتا تنذر بقضم الجبل وتدميره بيئياً"، متسائلة: "بأي حق وتحت أية حجة قانونيّة يسُمح بتدمير هذا الموقع المحمي من قبل وزارة البيئة، والذي لطالما تميّز بمناظره الطبيعيّة وتنوّعه البيولوجي الحسّاس؟".تابعت: "ندعو الوزارات المعنيّة والقضاء والقوى الأمنيّة ومحافظة جبل لبنان والبلديات التحرك فوراً من أجل إيقاف هذه الجريمة الفظيعة بحق طبيعة لبنان. فمهما علا شأن صاحب هذا المشروع لا ولن يعلوَ فوق القانون". (الوكالة الوطنية)