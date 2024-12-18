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لبنان

زوجة ماهر الأسد دخلت لبنان.. هل تم توقيفها؟

Lebanon 24
18-12-2024 | 13:23
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أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "المسؤول السوري علي مملوك غير موجود في لبنان، ولم يدخله"، مشيراً إلى أنه "في حال دخوله الأراضي اللبنانية، سيتم توقيفه"، وقال: "لقد عممت صوره في مطار رفيق الحريري الدولي، في حال حاول المرور بأوراق مزورة".
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وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الأربعاء، كشف المولوي أنّ "زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان، وغادرا عبر المطار"، وقال: "كل شخصية غير مطلوبة تدخل إلى لبنان بطريقة شرعية يسمح لها بالمغادرة".
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