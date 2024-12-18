زوجة ماهر الأسد دخلت لبنان.. هل تم توقيفها؟

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "المسؤول السوري علي مملوك غير موجود في لبنان، ولم يدخله"، مشيراً إلى أنه "في حال دخوله الأراضي اللبنانية، سيتم توقيفه"، وقال: "لقد عممت صوره في مطار رفيق الحريري الدولي، في حال حاول المرور بأوراق مزورة".

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وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الأربعاء، كشف المولوي أنّ "زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان، وغادرا عبر المطار"، وقال: "كل شخصية غير مطلوبة تدخل إلى لبنان بطريقة شرعية يسمح لها بالمغادرة".