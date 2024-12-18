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لبنان

وزير البيئة التقى نظيره التركي.. هذا ما تم الاتفاق عليه

Lebanon 24
18-12-2024 | 13:23
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اجرى وزير البيئة ناصر ياسين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوفد الوزاري إلى انقرة، محادثات مع نظيره التركي مراد قرم، وهو الوزير المكلف إعادة إعمار المناطق المدمرة في تركيا نتيجة الزلزال.
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وخلال اللقاء، عرضا "سبل التعاون في مجالات ادارة النفايات الصلبة ومعالجة الردميات وإدارة الكوارث"، واتفقا على "توقيع مذكرة تعاون وإطلاق برنامج عمل خلال الأسابيع المقبلة".
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