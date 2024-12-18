بعد طلب ميقاتي من أردوغان.. نصار يزور الراعي قريباً حاملاً رسالة

على هامش الزيارة الحكومية الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتركيا راهناً، عقد لقاء جانبي ضم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ميقاتي وزير الدفاع التركي كما وزير السياحة اللبناني المهندس وليد نصار الذي يرافق ميقاتي بزيارته الرسمية لتركيا.

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وبناء على طلب الرئيس ميقاتي، وضع ملف الكنيستين المارونيتين في قبرص الشمالية، اسوماتوس وايا مارينا المحتلتين من الجيش التركي على طاولة البحث، بحيث طلب ميقاتي إخلاء الجيش التركي، من الكنيستين وبالتالي السماح للموارنة بالعودة لمنازلهم وممتلكاتهم.

وقد لاقى طلب ميقاتي ايجابية تركية، إذ وعد وزير الدفاع كما الرئيس اردوغان بأخذ هذا الموضوع بالاعتبار واعطائه أولوية.