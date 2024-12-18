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لبنان
بعد تدمير مسجد "بني حيان".. دعوة من الهيئة الإسلامية للإعلام إلى اللجنة الخماسية
Lebanon 24
18-12-2024
|
15:13
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شجبت "الهيئة الإسلامية للإعلام" تعمد العدو الإسرائيلي تفجير وجرف وتدمير المساجد في الجنوب اللبناني وفي غزة.
واشارت الهيئة إلى أن ذلك "يعد انتهاكا خطرا للقانون الإنساني الدولي بوصفه انتهاكا صريحا للمادة ٢٧ من اتفاقية لاهاي لقوانين وأعراف الحرب البرية التقليدية الصادر في عام ١٩٠٧ والذي ينص على أنه أثناء الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير لتجنب الهجمات على المباني المخصصة للعبادة".
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أضافت "وكذلك للمادة ٣٤ من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة ٥٦ من اتفاقية لاهاي في شأن احترام قوانين وأعراف الحرب، التي تنص على أن القوة العسكرية على أرض دولة معادية يجب أن تأخذ في الاعتبار الممتلكات التي تختص في العبادة فهي تتمتع بالحماية كملكية خاصة ويحظر الاعتداء عليها، بل وتحظى بحماية خاصة ضد أي استهداف أو هجوم".
ورأت الهيئة أن "ما يقوم به العدو الإسرائيلي من عدوان وتفجير وتجريف للمساجد في جنوب لبنان وكان آخرها جرف مسجد بلدة بني حيان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار يستدعي تحركا عاجلا مع اللجنة الخماسية لمراقبة الانتهاكات للعمل لإلزام العدو الإسرائيلي بوقفها فورا".
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