توتر في نهر البارد وسقوط جرحى.. هذا ما حصل

شهد مخيم نهر البارد، اليوم الأربعاء، إشكالاً تطور إلى إطلاق نارٍ بين عدد من الشبان.

وذكرت المعلومات أن الإشكال أسفر عن سقوط 4 جرحى جرى نقلهم إلى خارج المخيم للعلاج.

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وعُلِمَ أن الإشكال سببه خلاف على "اشتراكات الكهرباء".