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لبنان
أفرام قدّم لـ"تحالف التغيير" شرحًا مفصلًا عن برنامجه الانتخابي
Lebanon 24
18-12-2024
|
15:30
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إستقبلت كتلة "تحالف التغيير"، اليوم الأربعاء، المرشح إلى رئاسة الجمهورية النائب نعمة أفرام في مركز الكتلة في الجميزة.
وقدّم أفرام، خلال اللقاء، شرحًا مفصّلًا عن برنامجه الانتخابي، مركّزًا على رؤيته للحلول الممكنة للأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.
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أيضاً، واستعرض الخطوط العريضة لمشروعه الرئاسي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى إصلاحات هيكلية تشمل مكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة.
بدورها، طرحت الكتلة مجموعة من الأسئلة على المرشح أفرام، ركزت على كيفية تحقيق الإصلاحات ومدى إمكانية جمع مختلف الأطراف السياسية حول مشروعه الرئاسي. (الوكالة الوطنية)
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