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لبنان

صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!

Lebanon 24
18-12-2024 | 16:27
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة لأمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله.
 
وأظهرت الصورة نصرالله وهو يقود سيارة ومعه أطفال صغار وذلك في إحدى البلدات اللبنانية.
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