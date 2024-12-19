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لبنان

اللقاء خالف التوقعات: الحماسة مفقودة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-12-2024 | 01:15
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أكدت مصادر مطلعة ان اللقاء الذي جمع نواب المعارضة في بكفيا امس لم يكن على قدر التوقعات، اذ ان عددا كبيرا من النواب كان يرغب بالخروج بإسم واحد لدعمه في المعركة الرئاسية، لكن ما حصل هو ان طرفا اساسيا لم يكن متحمسا لدعم قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يحظى بدعم معظم نواب المعارضة ما ادى الى تأجيل البت بهذه النقطة.
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وترى المصادر ان المشاورات ستبقى مستمرة في المرحلة المقبلة في ظل رهان اكثر من نائب معارض ان عون سيكون الخيار المنطقي الوحيد في نهاية المطاف.
وعلق مرجع سياسي على إعلان رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إستمراره بالترشح، وقال إن هذا الأمر يعني بقاء المراوحة السياسية على حالها، الا اذا التقت المعارضة مع كتلة "اللقاء الديمقراطي"، واستطاع رئيس مجلس النواب نبيه بري من إقناع "حزب الله" بالسير بقائد الجيش جوزاف عون.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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