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لبنان
وزير سابق يهدد: "بعد ما سمعتوا شي"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-12-2024
|
02:15
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يقول وزير سابق قلب الطاولة في الأيام الماضية على المحور الذي ينتمي إليه، في جلسة خاصة، إنّ "ما قاله ليس سوى نقطة في بحر ما يحمله عن مرحلة ٢٠ عاماً"، مضيفاً: "بعد ما سمعتوا شي".
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المصدر:
لبنان 24
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