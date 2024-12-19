وزير سابق يهدد: "بعد ما سمعتوا شي"

يقول وزير سابق قلب الطاولة في الأيام الماضية على المحور الذي ينتمي إليه، في جلسة خاصة، إنّ "ما قاله ليس سوى نقطة في بحر ما يحمله عن مرحلة ٢٠ عاماً"، مضيفاً: "بعد ما سمعتوا شي".

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