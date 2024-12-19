عن انتخابات الاتحادات الرياضية.. تعميم من وزير الشباب والرياضة





"عطفاً على التعميم رقم 5/1/2024 تاريخ 13/8/2024، تعود الوزارة وتؤكد على وجوب اجراء انتخابات الاتحادات الرياضية سنداً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) التي تنص على "تُحدد مدة ولاية الهيئة الادارية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات بعد انتهاء الدورة الاولمبية الصيفية أقيمت أم لم تُقم"، مع مراعاة موعد انتخاب الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية، بحيث يجب أن تنتهي انتخابات كافة الاتحادات قبلها.

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كما يتوجب على كافة الجمعيات التي تود المشاركة في العملية الانتخابية ارفاق نسخة صالحة عن الافادة الادارية مع كتاب التفويض". أصدر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، التعميم رقم 12/1/2024 تاريخ 18 كانون الثاني 22024 الموجّه الى الاتحادات الرياضية، فيما يتعلق بالانتخابات لهيئاتها الإدارية، جاء فيه:"عطفاً على التعميم رقم 5/1/2024 تاريخ 13/8/2024، تعود الوزارة وتؤكد على وجوب اجراء انتخابات الاتحادات الرياضية سنداً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) التي تنص على "تُحدد مدة ولاية الهيئة الادارية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات بعد انتهاء الدورة الاولمبية الصيفية أقيمت أم لم تُقم"، مع مراعاة موعد انتخاب الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية، بحيث يجب أن تنتهي انتخابات كافة الاتحادات قبلها.كما يتوجب على كافة الجمعيات التي تود المشاركة في العملية الانتخابية ارفاق نسخة صالحة عن الافادة الادارية مع كتاب التفويض".

من جهة أخرى، استقبل كلاس في مكتبه في الوزارة، وفدا ضم رؤساء وممثلي 8 أندية ملاكمة من صيدا والجنوب وجبل لبنان وبيروت، هي: "الفتيان" - صيدا أحمد المصري، " BBC" جعفر ناصر الدين، "المصطفى" - كونين صلاح شحادة، " تيتانيوم" - صيدا نادرة فواز، عضو الهيئة الإدارية للنادي "الشعبي" - صيدا مصطفى الزينو، مدير نادي "اللواء" - صيدا فهد الحدق، عضو الهيئة الإدارية لنادي "البشارة" برج البراجنة سمير سعد وممثل عن نادي "الأوفياء" بيروت.



عرض الوفد لأوضاع لعبة الملاكمة والاستحقاقات الرياضية المتعلقة بها، وسلم الوزير كلاس كتابا تمنى فيه "تجميد انتخابات اتحاد الملاكمة المقررة في 23 الحالي للأسباب الاتية:



"اعتراض أندية الفتيان صيدا واللواء صيدا وBBC على عدم قانونية إلغاء تراخيصها الذي استند الى عدم مشاركتها في بطولة لبنان لعامين، حيث تؤكد انها شاركت في بطولة 2023 ولكن الإتحاد لم يقم بإرسال الأسماء الى وزارة الشباب والرياضة، بينما بطولة لبنان لهذا العام (2024 ) لم تنطلق بعد.



-"لم تبلغ الأندية الثمانية الموقعة على الكتاب رسمياً بمواعيد فتح واقفال باب الترشيح لإنتخابات الاتحاد اللبناني للملاكمة".



- "رفض الأندية لقرار الإتحاد القاضي بمنع اللاعبين والمدربين والحكام من الترشح لعضوية الإتحاد، ما يشكل مخالفة للمرسوم 4481 ، علما أن اتحادات أخرى كالجمباز والشطرنج ورفع الأثقال تسمح بذلك".



وطالب الود بـ"الغاء تجميد تراخيص الأندية الثلاثة، وتأجيل انتخابات الإتحاد الى موعد لاحق وإعادة تحديد مواعيد فتح واقفال باب الترشيح بعد بطولة لبنان للدرجتين الأولى والثانية والمقررة يومي السبت والأحد في 21 الحالي و22 منه، والغاء بند منع اللاعبين والمدربين والحكام من الترشح لعضوية الاتحاد".