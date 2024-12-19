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لبنان

للرعايا السوريين الذين سيغادرون عبر مطار بيروت.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
19-12-2024 | 03:31
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"تعلم المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي، الذين تستوجب أوضاعهم إنجاز تسوية للمغادرة، ويصادف موعد إقلاع رحلاتهم ضمن الفترة الواقعة بين منتصف الليل والساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، بوجوب التقدم من شعبة التسويات قبل 24 ساعة لمغادرتهم على الأقل لتسوية أوضاعهم".
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أضاف البيان:" للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت :

www.general-security.gov.lb

أو مراجعة call center على الرقم 1717".
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