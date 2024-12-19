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لبنان
ياسين: لإدراج الحروب وأثرها على مفاوضات المناخ وتجريم المعتدين
Lebanon 24
19-12-2024
|
03:39
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اكد وزير البيئة ناصر ياسين خلال ورشة عن "اتجاهات الكوارث المناخية ما بعد الكوب 29 في باكو"، "ضرورة إدراج موضوع الحروب وأثرها على مفاوضات المناخ"، مشددا على "طلب لبنان ارسال لجنة تقصي حقائق عن اضرار الحرب والعدوان عليه ، وأثره البيئي الفادح".
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كلام ياسين جاء في افتتاح ورشة المناخ التي عقدت في بيروت، بمشاركة خبراء ومختصين واعلاميين اخصائيين في قضية تغير المناخ.
وبحسب بيان، فقد "خرج المجتمعون بانطباعات مخيفة حول الكوارث المناخية التي ستحصل، وحجم الاهتمام الدولي غير الجدي مع هذه القضية الخطيرة. واتفقوا على ضرورة أن ينشأ تحالف كبير بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الرسمي مع القطاع الاكاديمي والاعلامي على مستوى العالم العربي اولاً، ومن ثم على المستوى العالمي للدفع باتجاه معالجة هذه القضية".
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