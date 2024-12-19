بدءاً من الساعة 11... الجيش سيفجر ذخائر في حقل اليابسة – راشيا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 19 / 12 /2024، ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل اليابسة – راشيا".





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