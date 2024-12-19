نحاس محروق في طرابلس والمخابرات تتحرك.. إليكم ما حصل

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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن دورية تابعة لمديرية مخابرات الجيش أوقفت في طرابلس المدعو "ع،ع" وهو احد أصحاب البور في منطقة التبانة "سقي دوار أبو علي"، وعملت على مصادرة كمية كبيرة من النحاس لقيامه بحرق اسلاك كهربائية واطارات مطاطية لاستخراج مادة النحاس.وحسب المعلومات، فإنّ هذه الظاهرة التي تتكرر في منطقة سقي التبانة في طرابلس وتبثّ السموم في سماء المدينة بهدف استخراج مادة النحاس منها، أثارت موجة غضب واسعة من قبل سكان المنطقة، مما استدعى تدخل مخابرات الجيش للحد من هذه الظاهرة.