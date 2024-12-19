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لبنان

ماذا كشفت الخارجية الأميركية عن "انتخابات الرئاسة" في لبنان؟

Lebanon 24
19-12-2024 | 04:56
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قال متحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركية إن "الولايات المتحدة لن تنخرط في افتراضات حول الانتخابات الرئاسية في لبنان أو أي تغييرات دستورية محتملة"، مؤكداً أن "بلاده تواصل دعم لبنان".

وفي حديث عبر موقع "بلينكس" الإماراتي، اليوم الخميس، نقل المُتحدث دعوة الولايات المتحدة من جديد إلى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.
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وفي الشأن السوريّ، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة ستدعم الحكومة السورية المستقبلية التي ستنشأ عن عملية شاملة وشفافة تعكس إرادة الشعب السوري".

وشدد على أن "الولايات المتحدة تدعم تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".


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