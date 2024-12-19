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لبنان
آليات إسرائيليّة دخلت إلى بلدة جنوبيّة... هذا عددها
Lebanon 24
19-12-2024
|
05:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن دخول 6 آليات إسرائيليّة إلى وسط بلدة دير ميماس.
كذلك، قالت إنّ آلية إسرائيليّة سابعة دخلت إلى حرش البلدة لناحية مجرى نهر الليطاني.
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