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لبنان

آليات إسرائيليّة دخلت إلى بلدة جنوبيّة... هذا عددها

Lebanon 24
19-12-2024 | 05:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن دخول 6 آليات إسرائيليّة إلى وسط بلدة دير ميماس.
 
 
كذلك، قالت إنّ آلية إسرائيليّة سابعة دخلت إلى حرش البلدة لناحية مجرى نهر الليطاني.
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