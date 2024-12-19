مولوي: جهاز أمن المطار يقوم بجهد كبير لمكافحة كلّ تهديد

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جال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، متفقّداً الترتيبات والإجراءات الأمنية المتّخذة من قبل جهاز أمن مطار بيروت لاسيما عشية الأعياد.وأكد مولوي أنّ "العمل الأمنيّ يجري بشكل جيّد جداً والهواجس الأمنيّة لم تؤثّر على المطار والإجرات المتّخذة تتمّ بالتنسيق مع كلّ الأجهزة الأمنيّة".وأضاف أنّ "جهاز أمن المطار مستمرّ بالإجراءات الأمنيّة المشدّدة ويقوم بجهد كبير لمكافحة كلّ تهديد".كما قال مولوي من المطار: "المطلوبون من النظام السوري السابق صورهم معممة في قاعات الوصول وعند المنافذ وبالتالي لا يمكن أن يحدث خطأ أمني في مطار بيروت ونؤكد على تطبيق القوانين".