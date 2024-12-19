عبد المسيح أعلن تأييده لانتخاب قائد الجيش رئيسا

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "من سأنتخب رئيسا؟ أنا من المؤمنين بأن التصويت لرئيس الجمهورية لا يجوز أن يكون سريا، بل يجب على الشعب الذي أولى ثقة إنتخاب رأس البلاد للنواب أن يعلم إن كان ممثلوه أهلا لهذه الثقة أو لا. لذا سيكون لي موقفا علنيا ولن أقبل بالضبابية والأسرار".

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وأضاف: "أما معايير الأسماء فهي:



1- عدم تورط المرشح بملفات فساد سابقة أو مشاركة مباشرة في تدمير الإقتصاد اللبناني وسرقة أموال المودعين.



2- الا يكون من محور النظام السوري السابق أو الإيراني الحالي وألا يكون قد ساند الاحتلال الفلسطيني أو الإسرائيلي في أي وقت.



3- أن يكون خارج منطق المحاصصة ويلتزم بكل القرارت الدولية، تحديدا 1701 و 1559و 1680.



4- أن يؤمن ويعترف بالخط الاستقلالي الذي أمثله في مجتمعي وألا يمثل أي خط يريد إلغاءنا أو تهميشنا أو مقاطعتنا أو يعمل على إقصاءنا. من يحترم إرادة ناخبينا ويعترف بهم، نحترمه ونعترف به.



5- أن يكون لديه خطة واضحة للنهوض الإقتصادي وأن يلتزم العمل على تطبيق اللامركزية الموسعة وقانون استقلالية القضاء.



6- التعهد بالسير بالتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت لحين جلاء الحقيقة وإحقاق العدالة كاملة".



وتابع: "بناء على كل ما ذكرته، إني أؤيد إنتخاب العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية والنائب فؤاد المخزومي لرئاسة مجلس الوزراء".