إنقطاع الإتّصال بامرأة مسنّة... وهذا ما يقوم به العدوّ الإسرائيليّ في بلدة جنوبيّة

قالت بلدية بني حيّان – قضاء مرجعيون إنّ "العدو الاسرائيلي يُكرّر اعتداءاته على لبنان خرقاً للقرار 1701 برًا وبحرًا وجواً غير آبه بالمجتمع الدولي الذي ساهم بشكل فعّال في وضع آلية تنفيذ القرار على منطقة جنوب الليطاني".

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وأضافت البلدية في بيان: "اننا في بلدية بني حيّان نناشد الحكومة اللبنانية وجيشنا الوطني الذي نثق به والمجتمع الدولي والهيئة المولجة مراقبة تنفيذ مضمون القرار 1701 ونناشد الجميع العمل الفوري علي إجبار العدو الاسرائيلي على الخروج والانسحاب من بلدتنا بني حيّان الذي يُمعن منذ صباح يوم الأربعاء 18/12/2024 ولا يزال بتدمير منازل البلدة وأماكن العبادة فيها وتجريف البنية التحتية دون رادع".

وتابعت: "كما نناشد جيشنا الوطني والصليب الأحمر اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العمل سريعاً على إنقاذ حياة امرأة مسنّة مريضة لا تزال موجودة في القرية وتتعرّض للضغوط الجسدية والنفسيّة علماً بأن الإتصال قد انقطع بها منذ بعد ظهر يوم الأربعاء 18/12/2024".