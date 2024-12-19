مستخدمو ومتعاقدو مستشفى رفيق الحريري أعلنوا الإضراب المفتوح

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الاضراب المفتوح.

وقالت في بيان: "نتيجة الإجتماع الذي عقد بين رئيس اللجنة الموقتة المكلفة إدارة المستشفى ولجنة الموظفين، والذي لم يؤد للأسف إلى أي نتائج إيجابية تنصف الموظفين، ومع إصرار الإدارة على سياسة المماطلة والتسويف وتسطير الوعود التي لم يلتزم بأي منها من قبل، لذلك نعلن الإضراب المفتوح وعدم إستقبال المرضى بإستثناء مرضى الطوارئ وغسيل الكلى حاليا ومرضى العلاج النهاري حتى الشروع بدفع الرواتب كاملة حسب المراسيم المعنية بالقطاع العام والمؤسسات العامة ووقف التراكمات من خلال البدء بتسديد المستحقات المجدولة، على أن نعلن الخطوات التصعيدية لاحقا في حال استمرار الإدارة بتجاهل حقوقنا".