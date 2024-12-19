طقس عاصف ينتظر لبنان بدءاً من يوم غدّ... إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر

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نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، تقريره عن الطقس في لبنان والمنطقة ليومَي الجمعة والسبت 20 و21 كانون الأول 2024، وجاء فيه:بعد انحرافه نحو الصين، المرتفع السيبيري يُضعف نشاط المرتفع الشبه المداري ويبدأ منخفض السودان بتمدّد ضغطه المنخفض نحو مصر وسيناء والاردن وسوريا ولبنان الامر الذي سيؤدي الى تشكل منخفض جوّي فوق شمال مصر وسيناء وفلسطين يوم الجمعة غزير الهطولات، وقد يتأثر لبنان ببعض مناطقه الساحلية والداخلية بأمطار ورعود خفيفة، بانتظار وصول منخفض جوّي عالي الفعالية نحو جنوب تركيا ويتمدّد نحو لبنان اعتبارا من ليل السبت وصباح الاحد فيتحوّل الطقس الى غزير الامطار مع صواعق وعواصف رعدية وسرعة رياح تتراوح بين 60 و 70 كم في الساعة وقد تلامس 90 كم في الساعة في الشمال، هذا وقد تتشكل السيول في عدة مناطق ساحلية وجبلية وتتساقط الثلوج فوق 2100 متر، على ان تنحسر الامطار الغزيرة صباح الثلاثاء وتصبح متفرقة.بالمقابل سيتمدد المنخفض الايسلاندي بضغوطه المنخفضة نحو جنوب ايطاليا واليونان بدءا من يوم الجمعة (غدا) فتنهار قيم الضغط نحو 996hpa فيتحول الطقس الى عاصف في سردينيا وصقلية وجنوب ايطاليا وتصل سرعة الرياح الى 130 كم في الساعة، وسيتابع المنخفض الايسلاندي تمدد خطوطه المنخفضة نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، الامر الذي سيستقطب المنخفضات الجوية والكتل الباردة بعد الميلاد نحو لبنان وسوريا فيكون القسم الثاني من كانون غزيراً بأمطاره وثلوجه على الجبال اللبنانية والسورية،نشرات مفصلة عن وضع المنخفضات، في الايام المقبلة.طقس يوم الجمعة 20 كانون الاول، غائم مع امطار ورعود متفرقة غير شاملة.طقس يوم السبت غائم يتحول الى ممطر خلال ساعات المساء مع عواصف رعدية، تتحول الى غزيرة وطوفانية في بعض المناطق، في ساعات الليل وخلال يومي الاحد والاثنين.الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 21 نهاراً و 11 ليلاًفي البقاع: 15 نهاراً و 04 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و 04 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 05 نهاراً و 02 ليلاًالرياح: شمالية غربية تتحول الى جنوبية غربية يوم السبت سرعتها 10 الى 25 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1010hpaالرطوبة: 70%حالة البحر : قليل الموج الى مائجحرارة المياه 20 درجة.