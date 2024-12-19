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لبنان

قائد الجيش استقبل تكتل "التوافق الوطني" وسفيري مصر والنروج

Lebanon 24
19-12-2024 | 10:04
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة النروجية Hilde Haraldstad.

كما استقبل سفير جمهورية مصرالعربية علاء موسى وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كذلك استقبل أعضاء تكتل "التوافق الوطني" النواب: فيصل كرامي، حسن مراد، طه ناجي، محمد يحي، عدنان طرابلسي.
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كذلك استقبل النائبين فريد هيكل الخازن وغسان سكاف، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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