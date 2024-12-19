داخل محلين لبيع المجوهرات... هذا ما قام به أحد الأشخاص

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ أحد الأشخاص باع مجوهرات مسروقة في محلين في شارع عزمي - طرابلس، بعدما عرضها عليهما بأسعار متدنيّة.

وبحسب المعلومات، أوقفت القوى الأمنيّة هذا الشخص، وباشرت التحقيقات معه.