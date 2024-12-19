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لبنان
داخل محلين لبيع المجوهرات... هذا ما قام به أحد الأشخاص
Lebanon 24
19-12-2024
|
10:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ أحد الأشخاص باع مجوهرات مسروقة في محلين في شارع عزمي - طرابلس، بعدما عرضها عليهما بأسعار متدنيّة.
وبحسب المعلومات، أوقفت القوى الأمنيّة هذا الشخص، وباشرت التحقيقات معه.
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مجوهرات
طرابلس
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