Advertisement

لبنان

حول قضية عودة النازحين اللبنانيين من العراق.. هذا ما أعلنه "الشيعي الأعلى"

Lebanon 24
19-12-2024 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1295037-638702265584009363.jpg
Doc-P-1295037-638702265584009363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أشار المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في بيان، الى أن "قضية عودة النازحين اللبنانيين الذين توجهوا إلى العراق ما زالت تتفاعل على غير مستوى، ويربو عددهم على ثلاثين ألفا، خاصة بعد التطورات السورية وإغلاق الحدود العراقية - السورية، ما يحول دون عودتهم عن طريق البر، في حين أن حركة الطيران بين لبنان والعراق ما تزال بطيئة".
Advertisement

ولفت الى أنه "في حين تسير شركة طيران الشرق الأوسط رحلات محدودة إلى العراق، لا يزال الطيران العراقي متوقفا بنتيجة الأحداث في سوريا، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكثر من مرة مبادرة لإعادة اللبنانيين مجانا على متن الطيران العراقي إلى لبنان".

وذكر أنه "عُلم بأن إغلاق الحدود البرية بين العراق وسوريا يحول دون عودة 158 سيارة لبنانية، كان قد توجه أصحابها خلال الحرب بواسطتها إلى الأراضي العراقية".

وأشار البيان الى أن "نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب يتابع هذه القضية منذ أيام، حيث أجرى اتصالا برئاسة الوزراء العراقية، واطلع على الأسباب التي تحول دون تسيير الطيران العراقي، متمنيا العمل على معالجة هذه القضية بالسرعة الممكنة" .

ولفت الى أن "العلامة الخطيب أجرى في هذا الإطار، إتصالات بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير الزراعة عباس الحاج حسن. وقد تبلغ العلامة الخطيب من الوزير حمية أنه تم التوافق مع شركة طيران الشرق الأوسط على تكثيف رحلاتها إلى العراق، وهي ستسيّر 37 رحلة خلال الأيام الأربعة المقبلة إلى العراق كي تتمكن من نقل اللبنانيين، مؤكدا أن هذه المسألة وضعت على طريق الحل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2024-12-19
11:13 | 2024-12-19
11:08 | 2024-12-19
10:44 | 2024-12-19
10:36 | 2024-12-19
10:25 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24