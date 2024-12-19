المكاري في إطلاق "صندوق تراث بعلبك": هذه المبادرة تهدف للوقوف بجانب رموز لبنان

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وتحدث المكاري بعد النشيد الوطني، فحيا "محافظ بعلبك على نشاطه وجمعية غرين سيدر ليبانون على مبادرتها"، وقال: "حيث يكون هناك احتفال لبعلبك، لا يسعنا إلا أن نكون حاضرين، نظرا إلى رمزيّتها بالنسبة إلى لبنان ورمزية عائلاتها كعائلة كركلا وحيدر وغيرهما".وأشار إلى أن "هذه المبادرة تهدف إلى الوقوف بجانب رموز لبنان وتاريخه وثقافته".أضاف المكاري: "قد تكون المرة الاولى التي تتعرض فيها بعلبك لهذا الضرر منذ مئات السنين".ولفت إلى أن "الشعب اللبناني حي، فهو يقف دائما بجانب بلده وتاريخه الجميل ومستقبله الذي يفترض أن يكون أجمل".تابع المكاري: "أنا على يقين بأن هذه الحرب هي آخر الحروب في لبنان، فجب أن نعمل جميعا يدا واحدة وقلبا واحدا من أجل بناء لبنان الجديد. لقد عرف بلدنا كل شيء، الفساد والوصاية والسلاح والميليشيات والأموال، إنما لا غنى عن الدولة". (الوكالة الوطنية)