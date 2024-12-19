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لبنان
جعجع: هذه السنة "صح الصحيح"
Lebanon 24
19-12-2024
|
11:43
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أعلن رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، اليوم الخميس، خِلالِ رسيتال الميلاد في معراب أنّ "عنوان احتفال هذه السنة "من قلب الظلمة أشرق النور" وهذه السنة صح الصحيح".
وشدد على أن "كثيرين كانوا يرددون أنه لا يصح إلا الصحيح بغية تقوية معنوياتهم، أو لطرد الخوف من نفوسهم، لكن هذه السنة لم تعد هذه العبارة مجرد كلام، إنما ثبت فعلا أن الإيمان نقل الجبال من مكان الى آخر"، وقال: "كان لدي إيمان مطلق بأن الله موجود في التاريخ، والتاريخ ليس مجرد مجموعة أحداث، إنما يتجه نحو هدف محدد، فكان لا بد أن يسقط نظام الأسد، ولو لم يسقط اليوم، فبعد 10 سنوات أو أقل أو أكثر سيسقط".
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تابع: "نعيِّد هذه السنة بمُتَغَييرين رئيسيين: أَوَّلًا، فُتحت في لبنان الطرقات لبناء الدولة الفعلية، وثانيًا، سَقَطَ نظام الأسد، ولو لم يسقط اليوم كان ليسقط بعد سنين عِدَّة".
ودعا جعجع "اللبنانيين في بلاد الإنتشار إلى العَودَة إلى الوطن"، معتبراً أن "لبنان من دونهم لا معنى له، لأنهم تركوا لبنان عندما لَم يكن لديهم الأمل بِأَن يَعُود لبنان كَما يَجِب. ولكن هذه السَّنَة عادَ لنا كُلّ الأمل ببناء دولة ومجتمع".
وختم: "في هذه المناسبة، نستذكر جميع الحزانى والمرضى والمجروحين، وأخص عائلة رفيقنا رولان المر وأهله. ونحن نتمنى للجميع اعيادا سعيدة على أمل أن يكون كل يوم من أيامنا المقبلة عيدا".
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