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لبنان

دوي انفجار يهزّ الجنوب.. هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
19-12-2024 | 12:04
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سمع دوي انفجار منذ  بعض الوقت في الجنوب تبين انه ناجم عن تفجير قام به الجيش الاسرائيلي عند الوادي الفاصل بين بني حيان وطلوسه في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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الجنوب..

الجيش

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