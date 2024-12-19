دوي انفجار يهزّ الجنوب.. هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي

سمع دوي انفجار منذ بعض الوقت في الجنوب تبين انه ناجم عن تفجير قام به الجيش الاسرائيلي عند الوادي الفاصل بين بني حيان وطلوسه في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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