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لبنان

في طرابلس.. توقيف مطلوب ومداهمات بحثاً عن آخرين

Lebanon 24
19-12-2024 | 12:08
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اوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من المخابرات المدعو "خ.م" في محلة الزاهرية - خان العسكر في طرابلس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الى ان عملية التوقيف تخللها اطلاق نار في الهواء من قبل عناصر الجيش بعد تجمهر المواطنين، في وقت تستمر المداهمات بحثاً عن مطلوبين.
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واحيل الموقوف الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.
 

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