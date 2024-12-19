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لبنان

اجتماع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدراسة تدابير تصحيح تعويضات نهاية الخدمة

Lebanon 24
19-12-2024 | 12:28
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عقد في مكتب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، اجتماع لدراسة الامور التقنية المتعلقة باقتراح قانون النائب فيصل كرامي حول تسوية تعويضات نهاية الخدمة.

وحضر الإجتماع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ راجي جبور ممثل الهيئات الاقتصادية نبيل فهد والمدير المالي في الصندوق شوقي ناصيف.
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وناقش المجتمعون، بحسب بيان على الاثر، "التعديلات والتدابير المطلوبة على الاقتراح لكي لا يتم تصحيح الغبن في مكان ووضعه في مكان آخر، على قاعدة مساهمة أصحاب العمل والدولة في هذه المسألة، تعويضا عن الخسائر التي مني بها حوالي ال 60 الف مضمون في مرحلة الانهيار الاقتصادي الكبير". (الوكالة الوطنية) 
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