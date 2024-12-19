الموعد حدد.. متى سيزور جنبلاط سوريا؟

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وقال جنبلاط خلال لقاء مع مجلس العلاقات العربية – الأميركية، أنّ "سوريا تحتاج الى فرصة ومساعدة، وسأزورها الأحد مع الحزب التقدمي الاشتراكي وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى".وأوضح أن "الشيخ موفق طريف لا يمثل الدروز في الشرق الأوسط، إنما يمثل فقط الدروز في فلسطين"، مؤكداً "وجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق لبنان وخرق اتفاق وقف النار". (الوكالة الوطنية)