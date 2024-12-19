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لبنان

الموعد حدد.. متى سيزور جنبلاط سوريا؟

Lebanon 24
19-12-2024 | 13:01
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أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، اليوم الخميس، أن "الاستقرار في سوريا ضروري للاستقرار في لبنان".

وقال جنبلاط خلال لقاء مع مجلس العلاقات العربية – الأميركية، أنّ "سوريا تحتاج الى فرصة ومساعدة، وسأزورها الأحد مع الحزب التقدمي الاشتراكي وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى".
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وأوضح أن "الشيخ موفق طريف لا يمثل الدروز في الشرق الأوسط، إنما يمثل فقط الدروز في فلسطين"، مؤكداً "وجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق لبنان وخرق اتفاق وقف النار". (الوكالة الوطنية) 
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