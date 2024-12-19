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لبنان

مداهمة لمنزل في الكورة.. هذا ما تم العثور عليه

Lebanon 24
19-12-2024 | 13:03
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نفذت دورية كبيرة من مخابرات الجيش، ترافقها قوة من الجيش، عملية مداهمة دقيقة اليوم على منزل المدعو "ف.ا" في منطقة ضهر العين – الكورة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

وأفادت مصادر أمنية أن عناصر الدورية طوّقت المنزل بشكل كامل قبل تنفيذ المداهمة، حيث تم العثور على أعتدة عسكرية داخل المنزل، وخلال العملية قامت القوة الأمنية أيضًا بتفتيش سيارة الموقوف وازالة الزجاج الداكن المخالف عنها.
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ليتم اقتياده للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

تأتي هذه المداهمة في إطار جهود الجيش لتعزيز الأمن وملاحقة المطلوبين في مختلف المناطق.
 
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